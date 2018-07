Wawrinka avança e espera vencedor de Federer e Monfils

O jogo entre Roger Federer e Gael Monfils pelas oitavas de final de Roland Garros foi interrompido neste domingo por falta de luz natural na quadra Philippe Chatrier, em Paris. A partida estava empatada em 1 set a 1 e deve ser retomada nesta segunda-feira. O adversário de um dos dois jogadores nas quartas será o suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 8, que eliminou o francês Gilles Simon de forma contundente por 3 sets a 0, com parciais de 6/1 6/4 e 6-2.

No duelo interrompido pelas oitavas, Federer começou o encontro comandando o ritmo da partida, sem dificuldades para quebrar um game de Monfils e fazer 3 a 0 logo no início. Embora Monfils tenha reagido ainda no primeiro set para equilibrar o duelo, o suíço mostrou toda a sua categoria para imprimir um ritmo seguro e fechar a parcial em 6/3.

O tenista da casa aproveitou a força da torcida para surpreender o número 2 do mundo no segundo set, antes da paralisação. Monfils encaixou dois winners fantásticos para quebrar o serviço do suíço no 10º game, fazer 6/4 e deixar a partida empatada em sets na quadra central de Roland Garros.