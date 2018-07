Wawrinka avança e Raonic é eliminado na estreia em torneio na Suíça

Principal candidato ao título do Torneio da Basileia, Stan Wawrinka teve dificuldades para avançar no seu jogo de estreia no ATP 500 suíço. Em um duelo entre tenistas da casa, o número 3 do mundo precisou de uma virada para superar Marco Chiudinelli, o 119º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/1 e 6/4, em 2 horas e 30 minutos.

As dificuldades de Wawrinka nesta terça-feira não se resumiram ao primeiro set, tanto que ele só fechou o duelo no seu quinto match-point. Além disso, o número 3 do mundo teve aproveitamento pior do que o de Chiudellini no primeiro serviço - 74% a 82% -, mesmo tendo disparado 16 aces, contra apenas dois do seu compatriota.

Na segunda rodada do Torneio da Basileia, o adversário de Wawrinka vai ser o norte-americano Donald Young. O suíço lidera o confronto direto contra o 83ª colocado no ranking da ATP por 2 a 1.

Se Wawrinka sofreu para avançar nesta terça, outros dois cabeças de chave que entraram em quadra acabaram sendo eliminados. O canadense Milos Raonic, o número 4 do mundo, caiu para o lituano Ricardas Berankis, 91º colocado no ranking, por 3/6, 6/3 e 6/3, após ficar 1 hora e 49 minutos em quadra. Berankis agora terá pela frente o argentino Federico Delbonis.

Número 18 do mundo, o búlgaro Grigor Dimitrov perdeu para o luxemburguês Gilles Muller, 37º colocado no ranking, por 6/7 (9/11), 6/4 e 6/4, o seu algoz fez 15 aces em toda a partida, que teve 2 horas e 21 minutos de duração. O su próximo rival vai ser o alemão Florian Mayer, que passou pelo francês Benoit Paire.

Assim, o único cabeça de chave que teve vida fácil nesta terça-feira foi o belga David Goffin, número 11 do mundo, que venceu o cipriota Marcos Baghdatis, 36º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(7/4).