Wawrinka avança em Marselha, mas Raonic e Gulbis são eliminados

Principal favorito ao título do Torneio de Marselha, torneio ATP 250 jogado no piso rápido francês, o canadense Milos Raonic foi eliminado logo na estreia. Número 6 do ranking mundial e primeiro cabeça de chave do torneio, ele perdeu nesta quinta-feira, já pelas oitavas de final, para o italiano Simone Bolelli, apenas o 53.º do mundo, em três sets, parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(7/3).

Raonic, porém, não foi o único cabeça de chave a cair cedo em Marselha. Terceiro favorito, o letão Ernest Gulbis, 13.º do mundo, parou no francês Jeremy Chardy, por 2 a 0 (6/3 e 6/4). O belga David Goffin, sexto cabeça de chave, perdia por 5/1 para o austríaco Dominic Thiem quando abandonou.

Sétimo do mundo, Stan Wawrinka não decepcionou e ganhou por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) do francês Benoit Paire, convidado da organização. O local Gilles Simon teve mais trabalho, mas despachou outro tenista de wild card, o croata Borna Coric, em três sets (6/2, 3/6 e 6/3).

Nas quartas de final, Wawrinka encara o ucraniano Sergiy Stakhovsky (número 59 do mundo), Chardy e Simon se enfrentam, Monfils joga contra Bolelli e o espanhol Bautista Agut (quarto cabeça de chave) pega os austríaco Dominic Thiem.