Wawrinka bate Almagro e pega Djokovic em Abu Dabi

O suíço Stanislas Wawrinka teve uma estreia tranquila em 2015. Nesta quinta-feira, no primeiro dia do ano, o atual número 4 do mundo derrotou o espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 1 minuto de jogo - e avançou às semifinais do Torneio de Exibição de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta sexta, Wawrinka terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking mundial da ATP e tricampeão em Abu Dabi, a partir das 13 horas (de Brasília). O jogo será o último de uma rodada tripla na competição preparatória para a nova temporada. Antes, o espanhol Rafael Nadal encara o britânico Andy Murray na outra semifinal e, no primeiro duelo do dia, os espanhóis Almagro e Feliciano López disputam o 5.º lugar.

No jogo, Wawrinka chegou a perder o saque ainda nos games iniciais, mas não demorou muito para assumir o controle da partida. Diante de um rival que não atuava desde Roland Garros, em maio, por conta de uma lesão no pé esquerdo, o suíço fez valer a sua melhor forma física e técnica para conquistar quatro novas quebras e não ceder mais nenhum game de serviço ao rival.

Depois de tomar a dianteira no placar, único momento em que Wawrinka foi ameaçado aconteceu já no final do primeiro set, quando o suíço chegou a enfrentar chances de quebra, mas contou com bons saques nos pontos mais importantes.