Wawrinka bate belga e decidirá Torneio de Chennai com esloveno

O suíço Wawrinka deu mais um passo na busca pelo título do Torneio de Chennai, na Índia, e se garantiu na decisão neste sábado. Cabeça de chave número 1, ele confirmou seu favoritismo e derrotou na semifinal o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e meia de jogo.

Foi a segunda vitória de Wawrinka em dois jogos diante de Goffin, mas neste sábado o suíço encontrou dificuldades diante do quarto cabeça de chave de Chennai. Com dificuldade para encaixar o primeiro serviço, o número 4 do mundo precisou impor sua superioridade na marra para sair vencedor.

Agora, na decisão, ele terá pela frente a grande surpresa do torneio até agora: o esloveno Aljaz Bedene. Vindo do qualifying, Bedene garantiu vaga na grande final ao derrotar o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 3, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (10/8).

Número 156 do mundo, Bedene se tornou o pesadelo dos espanhóis em Chennai. Depois de passar pelo eslovaco Lukas Lacko na estreia, ele eliminou Feliciano López, cabeça de chave número 2, Guillermo Garcia-López, quinto favorito, e, agora, Agut. Na final, fará sua terceira partida diante de Wawrinka, com uma vitória para cada lado até agora.