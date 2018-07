Wawrinka bate Cilic e se garante na semifinal do ATP Finals

O suíço Stan Wawrinka entrou em quadra nesta sexta-feira, em Londres, precisando vencer somente três games para se garantir nas semifinais do ATP Finals, torneio que encerra o calendário e reúne os oito melhores tenistas do ano. Mas ele fez mais que isso, derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, e vai embalado na busca por uma vaga na decisão.

Wawrinka assegurou o segundo lugar do Grupo A, com duas vitórias (a outra foi diante de Tomas Berdych) e uma derrota (para Novak Djokovic, líder da chave). Na semifinal, ele terá pela frente seu compatriota Roger Federer, que passou como primeiro do Grupo B. Por outro lado, Marin Cilic perdeu seus três compromissos e acabou eliminado na última colocação da chave.

No duelo desta sexta, Wawrinka começou com tudo, quebrou Cilic logo de cara e conseguiu rapidamente abrir 3 a 1, o que já lhe garantia na próxima fase. Talvez por isso, relaxou, até venceu o primeiro set, mas acabou batido no segundo. Na parcial de desempate, no entanto, voltou a assumir o controle da partida e arrancou para a vitória.

Para chegar à decisão do ATP Finals pela primeira vez na carreira, Wawrinka terá agora que superar uma antiga freguesia diante de Federer. Os dois suíços já se enfrentaram em 16 oportunidades, com ampla vantagem para o veterano de 33 anos, que levou a melhor em 14. A seu favor, Wawrinka tem o fato de já ter vencido o rival em 2014, em Montecarlo.