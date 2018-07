Wawrinka bate marroquino e vai à semi em Casablanca

O suíço Stanislas Wawrinka confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e garantiu a classificação para a semifinal do ATP de Casablanca, no Marrocos. Ele derrotou com facilidade o local Reda El Amrani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h02 de duelo.

Cabeça de chave número 1 e ex-top 10, Wawrinka dominou o jogo desde o início, sem dar chance par ao marroquino. O suíço exibiu aproveitamento de 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e não teve o saque ameaçado em nenhum momento do jogo. Ele ainda aproveitou os erros do rival para faturar quatro quebras de saque - El Amrani cometeu oito duplas faltas.

Na semifinal, Wawrinka terá pela frente o italiano Potito Starace, 73.º do ranking, que massacrou o polonês Lukasz Kubot por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/0. Na outra ponta da chave, o francês Florent Serra despachou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por duplo 6/2.

Serra enfrentará o romeno Victor Hanescu, que surpreendeu ao eliminar o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/3, em 2h33min de confronto.