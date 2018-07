Wawrinka bate croata e fatura o tricampeonato no Torneio de Chennai

Número 4 do ranking mundial, Stan Wawrinka se acostumou a abrir a temporada sendo campeão e em 2016 não foi diferente. Pelo terceiro ano seguido, o suíço iniciou o ano com o título do Torneio de Chennai, disputado em piso rápido na Índia. Com a conquista deste domingo, ele garantiu 250 pontos no ranking da ATP e faturou pouco mais de US$ 75 mil em prêmios.

Na decisão, Wawrinka, de 30 anos, venceu o jovem croata Borna Coric, de apenas 19 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O título é o quarto dele em Chennai, uma vez que o suíço também ganhou lá em 2011. Vale ressaltar, entretanto, que exceto o suíço, o torneio só reuniu um Top 20 do mundo, o francês Benoit Paire, atual 19.º do ranking. O sul-africano Kevin Anderson, 12.º, desistiu de jogar.

Sem adversários à altura, Wawrinka alcançou 12 vitórias seguidas no torneio, sem perder nenhum dos 24 sets jogados em Chennai nos últimos três anos. Agora ele é um dos nove jogadores em atividade que venceu três vezes seguidas um mesmo torneio, chegando à sua 11.ª conquista na carreira.

Na final, o suíço conseguiu a primeira quebra contra Coric no sexto game do primeiro set, abrindo 4 a 2. O rival, 44.º do ranking, disputava a primeira final da carreira e queria o título. Só no primeiro set, teve cinco break-points para devolver a quebra, mas Wawrinka salvou todos.

No segundo set, os dois tenistas confirmaram seus saques até o 11.º game, quando Wawrinka acertou um perfeito backhand na linha para quebrar o serviço do rival e caminhar para a vitória no saque. Sacando forte, o suíço fechou o jogo com 15 aces e 34 pontos em 38 possíveis no primeiro serviço.

Para Coric, de qualquer forma, restou a felicidade de fazer história e chegar a uma final aos 19 anos. Faz oito anos que nenhum tenista com menos de 20 vence um torneio. O croata é o melhor jovem do ranking mundial.