Wawrinka avança e continua na briga pelo bi em Roland Garros

Atual campeão, o suíço Stan Wawrinka segue firme na briga pelo seu segundo título em Roland Garros. Neste domingo, o cabeça de chave número 3 até teve certa dificuldade, mas se classificou às quartas de final ao passar pelo sérvio Viktor Troicki por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (7/9), 6/3 e 6/2.

Diante do 22.º cabeça de chave, Wawrinka aproveitou para também manter sua hegemonia. Esta foi a quinta vez que os jogadores se enfrentaram no circuito profissional, sempre com vitórias do suíço. Foi também a 11.ª vitória consecutiva dele no Grand Slam francês.

Os dois primeiros sets foram bastante equilibrados e terminaram no tie-break. Se no primeiro não houve quebras de serviço e Wawrinka terminou vencedor, no segundo, cada um dos tenistas aproveitou dois break points, e aí foi a vez de Troicki crescer na reta final.

Só que a vitória na segunda parcial pareceu ter feito mal para o sérvio, porque a partir daí, ele não se encontrou mais em quadra. Wawrinka fez valer sua superioridade técnica na reta final e foi perfeito nas oportunidades de quebra, tendo aproveitado as três à disposição, para fechar.

Ao longo da partida, foram 19 aces para Wawrinka, contra somente nove de Troicki. O suíço também mostrou potência nas bolas vencedoras, tendo disparado 67, contra 38 do rival.

Com a vaga, Wawrinka terá pela frente nas quartas de final o espanhol Albert Ramos-Vinolas, número 55 do mundo, que surpreendeu neste domingo o oitavo cabeça de chave, o canadense Milos Raonic. Sem maiores dificuldades, Vinolas venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/4.