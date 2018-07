Wawrinka bate Stepanek na estreia em Tóquio e reencontra algoz

Wawrinka perdeu para Tatsuma Ito (127º) na primeira rodada no ano passado, e será o japonês o seu adversário na segunda rodada nesta edição do Torneio de Tóquio. "Eu me lembro bem do jogo com Ito. Agora eu sei como ele joga", disse Wawrinka. "Eu só vou tentar jogar o meu jogo bem, sendo agressivo, sacando, e, assim, as soluções aparecem".

Quarto colocado no ranking da ATP, Wawrinka diparou 11 aces nesta terça e pareceu estar totalmente recuperado da lesão no tornozelo que forçou o seu abandono do Torneio de Metz, na França, no mês passado.

Se Wawrinka, avançou nesta terça, outros cabeças de chave ficaram pelo caminho em Tóquio. O francês Richard Gasquet (11º), semifinalista de Wimbledon e quarto pré-classificado, foi eliminado pelo espanhol Roberto Bautista Agut (22º) por 6/4 e 6/1.

Na sequência, Bautista Agut vai enfrentar o australiano Nick Kyrgios (34º), que bateu o espanhol Albert Ramos-Vinolas (71º) por 2 sets a 1 (6/7, 6/3 e 6/3). "Eu estava cansado depois do US Open. Eu não treinei muito", disse Gasquet, que jogou sua primeira partida desde que atingiu as quartas de final em Flushing Meadows. "Eu preciso treinar mais".

Também nesta terça, o luxemburguês Gilles Muller (43º) venceu o sul-africano Kevin Anderson (12º), o quinto cabeça de chave, por 6/2 e 6/3, e agora vai duelar com o francês Jeremy Chardy (27º), que avançou com o abandono do australiano Sam Groth (53º).

Já o francês Benoit Paire (32º) derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov (21º), o oitavo pré-classificado, por 6/4, 3/6 e 6/1, e terá o cipriota Marcos Baghdatis (49º), que venceu o espanhol Fenrnando Verdasco (41º) por 7/5 e 6/1, como seu próximo adversário.

O também francês Gilles Simon (10º), terceiro cabeça de chave, escapou das zebras ao aplicar um duplo 6/4 no russo Mikhail Youzhny (92º). Na segunda rodada, ele terá pela frente o checo Jiri Vesely (40º). Os norte-americanos Austin Krajicek (124º) e Steve Johnson (48º) também avançaram na estreia, nesta terça, em Tóquio.