Wawrinka cai e Ferrer avança às quartas do Masters 1000 de Paris

O sul-africano Kevin Anderson voltou a aprontar para cima do suíço Stan Wawrinka. Nesta quinta-feira, o número 4 do mundo acabou sendo eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris ao perder para o 18º colocado no ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 7/6 (7/3), em 2 horas e 50 minutos.

Esta foi a terceira vez que eles se enfrentaram em 2014 e Anderson venceu todos esses encontros - os outros foram nos Masters 1000 de Indian Wells e no canadense, em Toronto. E, curiosamente, Wawrinka havia vencido os três duelos anteriores, o que deixa o confronto direto empatado em 3 a 3.

Nas quartas de final, Anderson terá pela frente o checo Tomas Berdych, que passou pelo espanhol Feliciano López (7/5 e 6/3) nesta quinta-feira. O retrospecto é completamente favorável a Berdych, que venceu todos os 11 encontros anteriores com o sul-africano.

A derrota desta quinta-feira confirma o momento ruim de Wawrinka na temporada. Afinal, o suíço havia sido eliminado na estreia nos três torneios anteriores - em Tóquio, Xangai e na Basileia - e agora caiu no seu segundo compromisso na França.

Também nesta quinta-feira, o espanhol David Ferrer se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Paris, torneio que foi vice-campeão no ano passado, seguindo firme na luta por uma vaga na próxima edição do ATP Finals. O número 6 do mundo avançou ao derrotar o compatriota Fernando Verdasco, 33º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 54 minutos.

Campeão do Masters 1000 de Paris em 2012, Ferrer agora aguarda a definição do seu próximo adversário. O nono colocado no ranking da temporada, que precisa disputar a decisão deste ano para se garantir no ATP Finals sem depender de outros resultados, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o japonês Kei Nishikori e o francês Jo-Wilfried Tsonga.