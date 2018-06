Wawrinka cai para 30º da ATP e pode deixar Top 250 após derrota em Roland Garros

Atual vice-campeão de Roland Garros, Stan Wawrinka pagará um preço alto no ranking da ATP por não ter conseguido defender nenhum do 1.200 pontos que somou no ano passado no Grand Slam francês. Eliminado pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez na estreia da chave de simples da competição, nesta segunda-feira, em Paris, o tenista suíço poderá deixar o Top 250 na próxima atualização da listagem em que terá esta alta pontuação descontada.

Em momento muito ruim, o ex-número 3 do tênis masculino caiu nesta segunda também do 25º para o 30º lugar da ATP antes de abrir campanha na capital francesa. Com problemas físicos enfrentados desde o ano passado, quando foi submetido a uma cirurgia no joelho, o veterano jogador de 33 anos soma apenas quatro vitórias em sete torneios disputados nesta temporada.

O suíço amargou nova queda expressiva no ranking porque foi eliminado na semana passada nas quartas de final do Torneio de Genebra, onde defendia a condição de atual bicampeão. Assim, também não defendeu a totalidade dos pontos somados no ATP 250 realizado em seu país no ano passado.

A liderança do ranking mundial segue nas mãos de Rafael Nadal, mas o espanhol continua correndo o risco de perder este posto para o suíço Roger Federer, que está apenas 100 pontos atrás na vice-liderança e só voltará a jogar na temporada de grama. Já o número 1 do mundo terá de defender os 2.000 pontos que somou pelo décimo título de Roland Garros, conquistado no ano passado.

As únicas mudanças relevantes no Top 20 do ranking ocorridas nesta segunda-feira foram as quedas do norte-americano Sam Querrey e do checo Tomas Berdych, que desceram duas posições cada e agora figuram nos respectivos 15º e 20º lugares.

BRASILEIROS

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro subiu uma posição e agora é o 123º no geral. Eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, o 22º colocado, na sua estreia em Roland Garros nesta segunda-feira, Rogério Dutra Silva caiu dois postos e agora é o 134º tenista do mundo.

Número 3 do Brasil, Guilherme Clezar se manteve no 231º lugar, que ele já ocupava na semana passada, enquanto Thomaz Bellucci desceu mais nove posições e figura em 278º. Ele sofreu essa queda depois de ter sido eliminado no último domingo em sua estreia na chave principal do Grand Slam francês.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2) Roger Federer (SUI), 8.670

3) Alexander Zverev (ALE), 5.615

4) Marin Cilic (CRO), 4.950

5) Grigor Dimitrov (BUL), 4.870

6) Juan Martín del Potro (ARG), 4.450

7) Kevin Anderson (AFS), 3.635

8) Dominic Thiem (AUT), 3.355

9) David Goffin (BEL), 3.020

10) John Isner (EUA), 2.980

11) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.415

12) Diego Schwartzman (ARG), 2.165

13) Roberto Bautista Agut (ESP), 2.120

14) Jack Sock (EUA), 2.110

15) Sam Querrey (EUA), 2.095

16) Lucas Pouille (FRA), 2.030

17) Kyle Edmund (ING), 1.950

18) Fabio Fognini (ITA), 1.940

19) Hyeon Chung (COR), 1.775

20) Tomas Berdych (RCH), 1.750

123) Thiago Monteiro (BRA), 450

134) Rogério Dutra Silva (BRA), 421

231) Guilherme Clezar (BRA), 246

278) Thomaz Bellucci (BRA), 201