Wawrinka derrota espanhol e enfrentará Zverev na final em São Petersburgo

O suíço Stan Wawrinka segue em grande forma e confirmou o favoritismo neste sábado para chegar à decisão do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Embalado pelo título do US Open, o número 3 do ranking derrotou na semifinal o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2, em 1h51min de partida.

No primeiro torneio após se sagrar campeão do Grand Slam norte-americano, Wawrinka mostrou por que é um dos grandes tenistas da atualidade. Com isso, alcançou a décima vitória consecutiva neste sábado e avançou para sua quinta final na temporada, tendo vencido as outras quatro que disputou.

Contra Agut, Wawrinka encontrou bastante dificuldade, mas somente no primeiro set. O confronto foi bastante parelho e os dois tenistas salvaram cada um dos três break points que cederam, mas o suíço arrancou no tie-break para triunfar. A derrota pareceu desanimar o espanhol, que se tornou presa fácil para o adversário na segunda parcial, sendo quebrado em duas oportunidades.

Após passar pelo número 16 do mundo, Wawrinka chega à final como grande favorito para a 16.ª conquista da carreira. Para isso, no entanto, terá que vencer o alemão Alexander Zverev, que surpreendeu neste sábado o checo Tomas Berdych ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Número 27 do mundo e quinto cabeça de chave, Zverev ainda tenta o primeiro título da carreira e fará seu primeiro duelo com Wawrinka. O jovem de 19 anos foi superior neste sábado diante do nono colocado do ranking, Berdych, que falhou nos momentos decisivos e ficou pelo caminho.