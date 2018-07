Wawrinka bate Nadal e enfrenta Djokovic na semifinal em Paris

O suíço Stan Wawrinka será o rival do sérvio Novak Djokovic, o número 1 do mundo, nas semifinais do Masters 1000 de Paris, na França, disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, em jogo que terminou já na madrugada de sábado na capital francesa, o atual quarto colocado do ranking da ATP derrotou o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 0, em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (10/8) e 7/6 (9/7), em 2 horas e 20 minutos de partida.

O momento de Wawrinka no circuito profissional é melhor que o de Nadal, mas o espanhol, ex-número 1 e atualmente na sexta colocação, ainda tem ampla vantagem no confronto direto. Em 16 partidas entre eles, esta foi apenas a terceira vitória do suíço - sendo que a mais importante delas, a final do Aberto da Austrália de 2014, foi ganha por Wawrinka.

O mesmo quadro se aplica para o duelo entre o suíço e Djokovic. O número 1 já ganhou 18 vezes em 22 partidas, mas Wawrinka não permitiu, na decisão desta temporada, que o sérvio ganhasse o único Grand Slam que falta em sua galeria de títulos: Roland Garros.

Já Nadal pode se preparar melhor para a disputa do ATP Finals, que começará no próximo dia 15, em Londres, e envolve os oito melhores tenistas da temporada. Em 2014, o espanhol não pode disputar a competição porque teve que fazer uma operação de apêndice algumas semanas antes.