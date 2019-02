Wawrinka derrota Nishikori e faz a final do ATP 500 de Roterdã contra Monfils

Dois dos mais experientes tenistas do circuito profissional, o suíço Stan Wawrinka e o francês Gael Monfils estão na decisão do ATP 500 de Roterdã, disputado em quadras rápidas e cobertas na Holanda. Ambos tiveram trabalho neste sábado em suas semifinais contra o japonês Kei Nishikori e o russo Daniil Medvedev, respectivamente.

Com um show de winners - 35 no total -, Stan Wawrinka liquidou com Kei Nishikori por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. O suíço já conquistou o título em Roterdã em 2015 e busca o bi. Na carreira profissional, são 28 finais até agora e 16 títulos.

No retrospecto contra Gael Monfils, Stan Wawrinka leva vantagem de cinco vitórias em sete duelos até o momento. Mas o suíço terá trabalho para bater o francês, que está em boa fase como visto neste sábado na vitória de virada por 2 sets a 1 contra Daniil Medvedev - parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Assim como o seu rival na decisão, Gael Monfils já perdeu o título de uma edição do torneio na Holanda - foi em 2016 para o eslovaco Martin Klizan. Esta será a 29.ª final do francês, que tem um retrospecto muito negativo na partida que vale taça - venceu apenas sete, sendo a mais recente em Doha, no Catar, no ano passado.