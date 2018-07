Wawrinka diz que vive um sonho com título na Austrália

MELBOURNE - Emocionado com a conquista do seu primeiro título de um torneio do Grand Slam, Stanislas Wawrinka afirmou neste domingo, após derrotar o espanhol Rafael Nadal, por 3 sets a 1, que está realizando um sonho dentro do tênis. Assim, se lembrou da sofrida derrota para o sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final do ano passado e declarou que só vai saber se o que está vivendo é mesmo a realidade quando acordar na segunda-feira.

"Para mim, é o melhor Grand Slam", disse Wawrinka, ainda na quadra da Rod Laver Arena, após a sua vitória. "No ano passado, eu tive um jogo louco, perdi e chorei muito depois da partida. Em um ano, muita coisa aconteceu. Agora eu ainda não sei se estou sonhando ou não, mas vamos ver amanhã de manhã".

Na sua vitoriosa campanha no Aberto da Austrália, Wawrinka passou pelo sérvio Novak Djokovic, que buscava o tetracampeonato consecutivo, e pelo checo Tomas Berdych antes da decisão com Nadal. Neste domingo, então, ele derrotou o espanhol, que sofreu com dores nas costas durante a partida.

"Eu realmente sinto muito por Rafa, espero que suas costas fiquem boas", disse Wawrinka. "Ele é um grande cara, um grande amigo e um campeão incrível. É sempre um prazer jogar com ele", completou o suíço, que se tornará o número 3 do mundo na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP.

Wawrinka se tornou o primeiro tenista a vencer os cabeças de chave número 1 e 2 em um Grand Slam desde que Sergi Brugera o fez na edição de 1993 de Roland Garros. Além disso, foi a primeira vez em que o suíço derrotou três Top 10 de forma consecutiva.

O Aberto da Austrália foi o 36º Grand Slam da carreira de Wawrinka, que é o segundo tenista com mais aparições nesse tipo de torneio até faturar o seu primeiro título - Goran Ivanisevic encabeça a lista após ser campeão de Wimbledon em 2001, no seu 48º Grand Slam. O suíço ainda está invicto nesta temporada, em que foi campeão do Torneio de Chennai, na Índia.