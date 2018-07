Wawrinka e Berdych confirmam favoritismo e vão à semifinal em São Petersburgo

Os favoritos dominaram a rodada do Torneio de São Petersburgo nesta sexta-feira. O suíço Stan Wawrinka e o checo Tomas Berdych, maiores candidatos ao título na Rússia, venceram seus jogos com facilidade e avançaram à semifinal. O alemão Alexander Zverev e o espanhol Roberto Bautista Agut também asseguraram vaga na briga pela decisão.

Cabeça de chave número 1, o campeão do US Open derrotou o sérvio Viktor Troicki em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2. Sem sofrer quebras, o tenista suíço permaneceu somente 1h04min em quadra para garantir seu lugar na semifinal. Seu próximo adversário será Bautista Agut.

O tenista da Espanha, quarto cabeça de chave, avançou ao eliminar o português João Sousa pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. O outro confronto da semifinal terá um duelo de gerações, entre Berdych e Zverev.

Terceiro cabeça de chave, o checo superou com facilidade o italiano Paolo Lorenzi, por 6/4 e 6/3, após mostrar irregularidade na rodada anterior. Já Zverev arrasou o local Mikhail Youzhny com duplo 6/2. Youzhny fora o responsável por eliminar o canadense Milos Raonic, segundo cabeça de chave, na quinta-feira.

Berdych e Zverev vão se enfrentar pela quinta vez no circuito. O checo leva vantagem total, com quatro vitórias. Porém, sofreu para derrotar o rival de 19 anos em Wimbledon. Precisou de quatro sets para confirmar seu domínio na grama inglesa.