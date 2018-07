Wawrinka e Berdych decidem título do Torneio de Roterdã

O título do Torneio de Roterdã, de nível ATP 500, ficará entre o suíço Stan Wawrinka, atual número oito do mundo, e o checo Tomas Berdych, 7º do ranking, neste domingo. Wawrinka garantiu seu lugar na final em uma suada partida contra o canadense Milos Raonic, enquanto Berdych atropelou o francês Gilles Simon no piso duro holandês.

O checo foi o primeiro a entrar em quadra neste sábado. E só precisou de 58 minutos para desbancar Simon, algoz do favorito Andy Murray nas quartas de final. Com o placar de 6/2 e 6/1, assegurou lugar em sua segunda final na temporada - perdeu para o espanhol David Ferrer em Doha, na primeira semana do ano.

Wawrinka teve mais trabalho para ir à decisão. O suíço precisou enfrentar dois tie-breaks para despachar Raonic por 7/6 (7/3) e 7/6 (9/7). Assim como Berdych, Wawrinka vai disputar a segunda final da temporada. No início de janeiro, ele faturou o troféu em Chennai, na Índia.

Os dois finalistas vão se enfrentar pela 16ª vez no circuito profissional. O suíço leva ampla vantagem, com o dobro de vitórias no retrospecto: 10 contra 5. Ele levou as últimas cinco partidas. Berdych não vence o duelo direto com Wawrinka desde 2013.