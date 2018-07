Wawrinka e Cilic estreiam com vitória no Torneio de Marselha Favoritos ao título em Marselha, o suíço Stan Wawrinka e o croata Marin Cilic sofreram para vencer seus jogos de estreia na quadra dura do torneio francês, de nível ATP 250, nesta quarta-feira. Wawrinka, atual número quatro do mundo, precisou salvar dois match points para superar o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (10/8).