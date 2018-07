Wawrinka é eliminado na estreia no Torneio de Munique Cabeça de chave número 2, o suíço Stanilas Wawrinka foi eliminado na partida de estreia no Torneio de Munique, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, ele perdeu para o alemão Dustin Brown, convidado pela organização, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/5.