Wawrinka e Ferrer estreiam com vitória no Masters 1000 de Roma

ROMA - O espanhol David Ferrer e o suíço Stanislas Wawrinka estrearam com vitória no saibro do Masters 1000 de Roma nesta terça-feira. Ferrer passou pelo casaque Mikhail Kukushkin por 6/1 e 6/2, enquanto o número três do mundo bateu outro espanhol, Pere Riba, por 6/0 e 6/3.

Wawrinka precisou de apenas 50 minutos para eliminar o rival e avançar às oitavas de final - por ser um dos principais cabeça de chave, estreou direto na segunda rodada. Com o resultado, mostrou grande recuperação depois da decepcionante performance em Madri. Lá, caiu logo na estreia e diante do inexpressivo Dominic Thiem.

Na sequência, Wawrinka terá pela frente o vencedor do duelo entre o alemão Tommy Haas e o holandês Igor Sijsling, que vão se enfrentar nesta quarta-feira. Assim como o suíço, Ferrer só vai conhecer seu próximo adversário na quarta. Sairá do confronto entre o letão Ernests Gulbis e o francês Stephane Robert.

Ainda nesta terça, avançaram na chave o canadense Milos Raonic e o alemão Philipp Kohlschreiber. O primeiro superou o local Simone Bolelli por 6/3 e 7/6 (7/5), enquanto o tenista da Alemanha despachou o espanhol Tommy Robredo por 6/2 e 6/4. Kohlschreiber será o rival de Novak Djokovic nas oitavas.

Nesta quarta, o saibro de Roma terá as estreias de Rafael Nadal, atual número 1 do mundo, e Roger Federer, 4º do ranking, os dois finalistas do ano passado. Na chave feminino, o torneio terá o primeiro jogo da número 1 Serena Williams.