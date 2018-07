Wawrinka e Gasquet estreiam com vitória em Wimbledon Campeão no saibro de Roland Garros, o suíço Stan Wawrinka estreou com vitória na grama de Wimbledon, nesta segunda-feira. Com menos facilidade do que se esperava, ele superou o português João Sousa em sets diretos, com parciais de 6/2, 7/5 e 7/6 (7/3).