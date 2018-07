Wawrinka e Hanescu vencem e fazem final no Marrocos

O suíço Stanilas Wawrinka e o romeno Victor Hanescu vão fazer a final do Torneio de Casablanca, no Marrocos, que é disputado em quadras de saibro e distribui US$ 537 mil em prêmios. Neste sábado, os dois tenistas confirmaram o favoritismo nas semifinais e avançaram para a decisão, que será realizada no domingo.

Cabeça de chave número 1 em Casablanca, Wawrinka teve dificuldades para vencer. O tenista suíço superou o italiano Potito Starace por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em um duelo inédito, que durou 2 horas e 33 minutos. Agora, buscará o segundo título de nível ATP da sua carreira.

Já Hanescu, terceiro favorito no Marrocos, chegará mais descansado para a decisão. O romeno bateu o francês Florent Serra, cabeça de chave número 8, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 3 minutos, conquistando a sua primeira vitória em três confrontos contra o rival.