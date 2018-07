Wawrinka e Nishikori confirmam favoritismo e vão às semifinais em Genebra

Cabeças de chave número 1 e 2 do Torneio de Genebra, respectivamente, o suíço Stan Wawrinka e o japonês Kei Nishikori confirmaram o favoritismo e avançaram às semifinais do Torneio de Genebra nesta quinta-feira. Wawrinka eliminou o norte-americano Sam Querrey, enquanto Nishikori derrotou o sul-africano Kevin Anderson.

Número 3 do mundo, Wawrinka suou para derrotar Querrey, sexto favorito da competição. O suíço precisou de quase duas horas para virar sobre o adversário e fazer 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Ele confirmou quatro das seis oportunidades de quebra que teve para arrancar a suada vitória.

Nishikori também não encontrou facilidade para levar a melhor sobre Anderson. Em duas horas e meia, o japonês eliminou o número 62 mundo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (8/6). Em um confronto bastante equilibrado, o tenista conseguiu o triunfo mesmo tendo quebrado somente uma vez o saque do adversário.

Com os triunfos, as semifinais do torneio suíço estão definidas. Wawrinka vai encarar o russo Andrey Kuznetsov, número 85 do mundo, que passou pelo alemão Cedrik-Marcel Stebe também em três sets, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/5. Já Nishikori enfrentará o alemão Mischa Zverev, 33.º do ranking, que bateu o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

DUPLAS

Na chave de duplas, o brasileiro Rogério Dutra Silva não teve condições de entrar em quadra nesta quinta-feira e, por isso, acabou eliminado nas quartas de final. Após torcer o pé na derrota diante de Wawrinka na quarta, em simples, o tenista não conseguiu se recuperar a tempo. Por isso, ele e o italiano Paolo Lorenzi acabaram eliminados diante do norte-americano Scott Lipsky e do indiano Leander Paes.

LYON

Na última partida das quartas de final do Torneio de Lyon, o checo Tomas Berdych garantiu-se na semifinal. Terceiro cabeça de chave, ele passou pelo francês Gilles Simon, quinto favorito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Agora, vai encarar o canadense Milos Raonic, cabeça de chave número 1 na competição francesa.