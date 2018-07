Wawrinka e Nishikori estreiam com vitória no US Open

O suíço Stan Wawrinka, o japonês Kei Nishikori e o espanhol David Ferrer estrearam com vitória no US Open, nesta terça-feira. Ferrer, 11º cabeça de chave, foi quem suou menos para avançar à segunda rodada do Grand Slam disputado em Nova York. Ficou somente um set em quadra por causa do abandono do ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Dolgopolov abandonou a partida no fim do set inicial, quando perdia por 6/5. Na segunda rodada, o experiente tenista da Espanha, ex-número três do mundo, vai enfrentar o vencedor do duelo entre o italiano Fabio Fognini e o russo Teymuraz Gabashvilli.

Stan Wawrinka encontrou menos facilidade, mas esteve longe de sofrer ameaças do espanhol Fernando Verdasco, nesta terça. O suíço, atual número três do mundo, venceu em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4.

Em um duelo equilibrado, Wawrinka esbanjou eficiência nos momentos mais decisivos da partida, como aconteceu nos quatro break points que cedeu ao rival. Verdasco não conseguiu aproveitar nenhuma das oportunidades. Já o suíço converteu os dois breaks que o espanhol cedeu, um no segundo e outro no terceiro set.

A eficiência compensou em parte as dificuldades do suíço no saque. Com sete aces e quatro duplas faltas, ele colocou em quadra somente 49% do seu primeiro serviço. E também compensou os 37 erros não forçados, contra os 31 do espanhol.

Na segunda rodada, Wawrinka vai encarar o vencedor do duelo entre o local Denis Kudla e o italiano Alessandro Giannesi, que saiu do qualifying. Se confirmar o favoritismo, o suíço pegaria na terceira rodada o vitorioso entre o alemão Alexander Zverev e o britânico Daniel Evans. Nesta terça, Zverev superou o compatriota Daniel Brands por 3/6, 6/1, 6/4 e 7/6 (7/4), enquanto Evans eliminou o local Rajeev Ram por 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1.

Já Kei Nishikori, número 7 do mundo, precisou de quatro sets para avançar na estreia. Ele derrotou o alemão Benjamin Becker por 6/1, 6/1, 3/6 e 6/3. Na sequência, seu adversário será o russo Karen Khachanov, que despachou o italiano Thomas Fabbiano por 6/3, 6/3, 4/6 e 6/3.

Ainda nesta terça dois cabeças de chave se despediram da competição: o local Sam Querrey e o alemão Philipp Kohlschreiber. Responsável por eliminar Novak Djokovic em Wimbledon, Querrey caiu diante de outro tenista da Sérvia, Janko Tipsarevic, por 7/6 (7/4), 6/7 (0/7), 6/3 e 6/3. Já Kohlschreiber abandonou no terceiro set contra o francês Nicolas Mahut, que liderava o placar por 6/3, 7/5 e 1/0.

Já o búlgaro Grigor Dimitrov, outro cabeça de chave, não decepcionou ao superar o espanhol Iñigo Cervantes por 6/2, 6/4 e 7/6 (9/7). Também venceram na estreia, nesta tarde, o francês Jeremy Chardy e o espanhol Pablo Carreño Busta, que faturou seu primeiro título de nível ATP na carreira no fim de semana ao vencer em Winston-Salem.