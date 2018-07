Wawrinka é surpreendido por uruguaio e cai em Montecarlo; Soares vence nas duplas

Depois de Andy Murray, mais um dos principais favoritos ao título do Masters 1000 de Montecarlo foi surpreendido nesta quarta-feira. No saibro do principado de Mônaco, o suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 3, não resistiu ao uruguaio Pablo Cuevas e caiu diante do 27.º do ranking logo nas oitavas de final por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Cuevas precisou de somente 1h16min para acabar com o favoritismo de Wawrinka. O cabeça de chave número 16 dominou completamente o confronto e aproveitou duas das oito oportunidades de quebra que teve para confirmar a vitória. Por outro lado, o suíço não teve sequer um break point a seu favor.

Apesar de ocuparem boas posições no ranking e serem veteranos - Wawrinka tem 32 anos e Cuevas, 31 -, este foi apenas o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito da ATP, e logo de cara aconteceu uma zebra.

Número 3 do mundo, Wawrinka não vive grande fase em 2017 e corria atrás apenas de seu primeiro título no ano. Com sua queda e a de Murray, que perdeu para o espanhol Albert Ramos Viñolas, a chave fica aberta para os outros principais favoritos, como o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal.

Agora, Cuevas encarará nas quartas de final o francês Lucas Pouille. Número 17 do mundo, ele vencia o compatriota Adrian Mannarino (56º) por 3/0 quando o adversário abandonou a quadra.

DUPLAS - Ainda nesta quarta-feira, o brasileiro Bruno Soares garantiu vaga nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo. Ele e o britânico Jamie Murray confirmaram o favoritismo e passaram pelo alemão Tommy Haas e o filipino Treat Huey por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cabeças de chave número 3, Soares e Murray precisaram de apenas 59 minutos para levar a melhor sobre Haas e Huey. Agora, o brasileiro e o britânico terão pela frente o anfitrião Romain Arneodo e o francês Hugo Nys, que surpreenderam na segunda rodada o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, oitavos cabeças de chave.