Wawrinka e Tsonga são eliminados na estreia do Torneio de Tóquio

Os favoritos não param de ser eliminados no Torneio de Tóquio. Após o espanhol David Ferrer perder na sua partida de estreia no ATP 500 japonês na última segunda-feira, o suíço Stan Wawrinka e o francês Jo-Wilfried Tsonga também caíram precocemente no torneio nesta terça-feira. Já o canadense Milos Raonic escapou do dia de zebras e avançou na competição.

Número 4 do mundo e cabeça de chave número 1 em Tóquio, Wawrinka foi surpreendido e perdeu para o japonês Tatsuma Ito, 103º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 19 minutos. O japonês converteu os quatro break points que teve na partida e só perdeu o seu saque uma vez.

Na segunda rodada em Tóquio, Ito terá pela frente o alemão Benjamin Becker. O número 62 do mundo vencia a sua partida de estreia por 7/5 e 4/1 quando o finlandês Jarkko Nieminen decidiu abandonar a quadra.

Número 12 do mundo, Tsonga foi batido pelo polonês Michal Przysiezny, 142º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (11/9). O próximo oponente do polonês será o usbeque Denis Istomin.

Já Raonic, número 8 do mundo, derrotou o australiano Bernard Tomic, 67º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1 hora e 15 minutos. O canadense disparou 22 aces e converteu um break point no segundo set, além de ter salvado o seu saque duas vezes na partida.

Nas oitavas de final, Raonic terá pela frente o austríaco Jurgen Melzer, número 124 do mundo, que liderava o jogo contra o francês Edouard Roger-Vasselin por 7/5 e 4/1 quando o oponente abandonou a quadra. O canadense foi vice-campeão das duas últimas edições do Torneio de Tóquio.

O espanhol Roberto Bautista Augut foi outro tenista a abandonar um jogo no Japão nesta terça-feira. O número 19 do mundo deixou o jogo contra o francês Gilles Simon quando o 37º colocado no ranking liderava o terceiro set por 2/1 após perder o primeiro por 6/4 e vencer o segundo por 7/6 (9/7). Gilles Muller, de Luxemburgo, será o próximo oponente de Simon.

O francês Jeremy Chardy, número 34 do mundo, passou pelo norte-americano Rajeev Ram (7/5, 5/7 e 6/4) e vai enfrentar o sul-africano Kevin Anderson nas oitavas de final. Já o norte-americano Donald Young, número 57 do mundo, bateu o japonês Go Soeda (6/4 e 6/2) nesta terça-feira em Tóquio.