Wawrinka estreia com vitória e Tsonga vence jogo adiado Stanislas Wawrinka estreou com vitória tranquila em Wimbledon, nesta terça-feira, ao bater o português João Sousa por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. Atual campeão do Aberto da Austrália e quinto cabeça de chave do Grand Slam inglês, o tenista suíço desta vez não deu chance para uma surpresa, depois de ter sido eliminado já na primeira rodada de Roland Garros, no mês passado.