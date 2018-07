Para ir às oitavas do US Open, Wawrinka impõe ritmo forte sobre belga

Campeão em Roland Garros, Stan Wawrinka impôs seu estilo forte de jogo e carimbou a vaga nas oitavas de final do US Open, neste sábado, ao bater o belga Ruben Bemelmans por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/4. O suíço encara agora na próxima fase o norte-americano Donald Young, que venceu o croata Vitor Troicki após uma maratona de cinco sets.

Na quadra Louis Armstrong, Wawrinka começou bem o duelo contra Bemelmans e manteve o ritmo até fechar a parcial em 6/3. No segundo set, o tenista belga endureceu as trocas de bola e levou a decisão para o tie-break. Com mais solidez nas trocas de bola, o suíço conseguiu uma quebra e fechou a segunda parcial com a vantagem mínima.

Pressionado pela intensidade de Wawrinka, Bemelmans tentou alterar o ritmo de jogo, mas viu o campeão de Roland Garros mostrar precisão nos serviços e nas famosas paralelas, que garantiram a vitória na parcial final e no confronto.

YOUNG VENCE MARATONA CONTRA TROICKI

O norte-americano Donald Young mostrou muita garra e resistência física ao atingir pela segunda vez as oitavas de final do US Open. Com o apoio da torcida, Young se recuperou de um início inseguro para derrubar o cabeça de chave número 22 da competição, o croata Victor Troicki, por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 0/6, 7/6(7/3), 6/2 e 6-4.

O tenista da casa, que chegou até as oitavas na edição de 2011 da competição, precisou de 3 horas e 33 minutos para confirmar a vitória. Young teve dois match points a favor no último set, quando liderava por 5/3, mas só selou a sua passagem às oitavas com um forehand winner em cima da linha para garantir o 6/4 na última parcial.