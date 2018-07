Wawrinka perde do 72º do ranking e Nishikori elimina Del Potro na Basileia

Ainda não será desta vez que o suíço Stan Wawrinka levantará o troféu diante da torcida, na Basileia. O tenista da casa foi eliminado nas quartas de final, nesta sexta-feira, pelo alemão Mischa Zverev, somente o 72º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/1.

Atual número 3 do mundo, Wawrinka era o cabeça de chave número 1 da competição, maior candidato ao título. Mas, apesar do favoritismo, o suíço não conseguiu nem igualar suas melhores campanhas na Basileia, em 2006 e 2011, quando parou nas semifinais do torneio de nível ATP 500.

Em busca da vaga na final, Zverev terá pela frente o croata Marin Cilic, que confirmou o favoritismo sobre o espanhol Marcel Granollers, por duplo 6/3. Quarto cabeça de chave, Cilic enfrentará o alemão pela terceira vez no circuito. Nas duas partidas anteriores, venceu.

A outra semifinal terá o japonês Kei Nishikori e Gilles Müller, de Luxemburgo. Terceiro cabeça de chave, o tenista do Japão eliminou nesta sexta o argentino Juan Martín del Potro, que vinha exibindo grande ritmo nas últimas semanas. Nishikori venceu em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4.

Foi a primeira vitória de Nishikori sobre Del Potro no circuito. O argentino ostentava quatro vitórias no retrospecto entre os dois tenistas. Com o resultado, o japonês ganhará mais uma posição no ranking da ATP, figurando em quarto a partir da segunda-feira. O canadense Milos Raonic vai cair para o quinto posto.

O adversário de Nishikori na semifinal na Basileia será Gilles Müller, que despachou nesta sexta o argentino Federico Delbonis por 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (7/3).