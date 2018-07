Wawrinka perde na primeira rodada de Roland Garros

Garcia-Lopez, 41° do mundo, não passava da primeira rodada do torneio francês desde 2011 e jamais passou da terceira rodada de um Grand Slam, mas levou 2 horas e 23 minutos para despachar o suíço com as parciais 6/4, 5/7, 6/2 e 6/0. Wawrinka, que era um dos favoritos ao título, esteve abaixo da expectativa com 62 erros não forçados e levando um "pneu" no último set.

Wawrinka chegou às quartas de final de Roland Garros no ano passado, sua melhor participação no torneio. Mês passado, ele havia se destacado ao bater o compatriota Roger Federer na final do Masters de Montecarlo, também disputado em quadras de saibro, e chegava embalado a Roland Garros.

Agora, após surpreender o favorito, Guillermo Garcia-Lopez enfrenta na próxima rodada o francês Adrian Manarinno, que eliminou Yen-Hsun Lu, de Taiwan, por 3 sets a 1.