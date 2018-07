Wawrinka perde nas quartas de Marselha e encerra boa fase Chegou ao fim, nesta sexta-feira, a ótima fase do suíço Stan Wawrinka. Sétimo do ranking mundial, ele só havia perdido um jogo na temporada até aqui, na semifinal do Aberto da Austrália, para Novak Djokovic, em cinco sets. A segunda derrota veio para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, apenas o número 59 do mundo, pelas quartas de final do Torneio de Marselha, na França.