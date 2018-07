Wawrinka perde set para Young, mas vai às quartas em Nova York

O suíço Stan Wawrinka precisou superar os próprios erros e um embalado Donald Young para alcançar as quartas de final do US Open, nesta segunda-feira. Com um início de jogo irregular, o campeão de Roland Garros foi crescendo ao longo da partida para superar o norte-americano por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6, 6/3 e 6/4.

Apesar do apoio quase total da torcida ao tenista da casa, Wawrinka começou bem e venceu o set inicial. Seu rendimento, contudo, veio abaixo na segunda parcial. Young, motivado pelas vitórias de virada que o levaram até as oitavas de final, aproveitou a oscilação do número cinco do mundo e só cedeu um game no set.

Wawrinka, então, voltou para o jogo. Amenizou as falhas - foram 48 erros não forçados em todo o jogo, contra apenas 20 do americano - e passou a contar com o desgaste físico do adversário. Young vinha de três vitórias consecutivas de virada, duas delas por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 a 0.

Mais experiente, o suíço soube dosar melhor erros e bolas vencedoras no terceiro e quarto set. Young até resistia, ao obter uma quebra de saque na terceira parcial. Mas, no último set, sequer ameaçou o serviço do favorito, que sacramentou a vitória em 2h08min de confronto.

Com o triunfo, Wawrinka garantiu presença em mais uma fase de quartas de final, repetindo o que fez nos últimos oito torneios de Grand Slam. Agora terá pela frente o vencedor do duelo entre o escocês Andy Murray e o sul-africano Kevin Anderson, que se enfrentam ainda nesta segunda.