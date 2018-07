Wawrinka revela que não defenderá Suíça na 1ª rodada da Copa Davis

Atual número oito do mundo, Stan Wawrinka revelou nesta sexta-feira que não vai defender a Suíça na primeira rodada da Copa Davis, contra a Bélgica, em março. O time suíço, capitaneado pelo experiente Roger Federer, faturou seu primeiro título na competição na temporada passada.

"Tive que tomar esta difícil decisão por causa do meu apertado planejamento para as próximas semanas", declarou Wawrinka em Roterdã, onde disputa o ATP 500 holandês nesta semana.

O suíço, contudo, avisou que seu desfalque só está certo na primeira rodada. "Vou reavaliar as próximas fases para retornar ao time", disse. Mesmo sem Wawrinka, a Suíça é a favorita no duelo contra a Bélgica. Se vencer, vai enfrentar o vitorioso do confronto entre Canadá e Japão nas quartas de final.

Wawrinka e Federer comandaram os triunfos do time suíço na vitoriosa campanha na Davis de 2014. Na final, superaram a forte equipe francesa por 3 a 1, fora de casa, para conquistar o título inédito.