Wawrinka se consolida em 3º lugar no ranking após faturar título do US Open

A disputa do US Open não alterou a relação do Top 3 do ranking da ATP, mas a atualização desta segunda-feira da lista consolidou o suíço Stan Wawrinka no seleto grupo com a conquista do título no último domingo, quando superou o sérvio Novak Djokovic na decisão.

Wawrinka chegou aos 6.260 pontos, ainda bastante distante de Djokovic e Andy Murray, que estão consolidados nas duas primeiras posições. O sérvio é, disparado, o líder do ranking com 14.040 pontos, enquanto o britânico é o segundo colocado, com 9.485 pontos, após ser eliminado nas quartas de final do US Open.

Afastado das quadras por uma lesão que o impedirá de jogar no restante da temporada, o suíço Roger Federer despencou da quarta para a sétima posição no ranking. Assim, o espanhol Rafael Nadal, que parou nas quartas de final, se tornou o número 4 do mundo, enquanto o japonês Kei Nishikori, semifinalista do US Open, subiu para o quinto lugar, seguido do canadense Milos Raonic, que foi eliminado na segunda rodada.

Semifinalista do US Open, o francês Gael Monfils ascendeu da 12ª para a oitava colocação no ranking. E o Top 10 é completado pelo checo Tomas Berdych, que perdeu uma posição após não jogar em Nova York por causa de uma apendicite, e pelo austríaco Dominic Thiem, que caiu nas oitavas de final.

Já o croata Marin Cilic deixou o Top 10 e se tornou o número 11 do mundo depois de deixar o US Open na terceira rodada, um ano após avançar até as semifinais. E o argentino Juan Martin del Potro, uma das sensações do Grand Slam nova-iorquino ao avançar até as quartas de final, entrou no Top 100 ao atingir a 64ª colocação no ranking.

Eliminado logo na estreia do US Open, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu 14 posições, para o 79º lugar, enquanto Thiago Monteiro deixou o Top 100 por um posto - ocupa a 101ª colocação.

Após "furar" o qualifying do US Open e parar na primeira rodada, Guilherme Clezar voltou ao Top 200, em 192º lugar. Outro brasileiro a atuar em Nova York e perder na estreia, Rogério Dutra Silva caiu para a 111ª posição.

DUPLAS - Após a disputa do US Open, o francês Nicolas Mahut continua na liderança do ranking de duplistas, mas Bruno Soares ascendeu do oitavo para o quinto lugar depois de ser campeão ao lado do britânico Jamie Murray, o quarto melhor da lista, logo atrás de Marcelo Melo, que perdeu logo na estreia.

Na lista das duplas, os franceses Mahut e Pierre-Hugues Herbert continuam na frente, mas agora seguidos por Soares e Murray, que estão duas posições à frente de Melo e do croata Ivan Dodig. Já André Sá e o australiano Chris Guccione ascenderam para o 20º lugar após avançarem até as quartas de final em Nova York.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 14.040 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 9.485

3º - Stan Wawrinka (SUI), 6.260

4º - Rafael Nadal (ESP), 4.940

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.875

6º - Milos Raonic (CAN), 4.760

7º - Roger Federer (SUI), 3.745

8º - Gael Monfils (FRA), 3.545

9º - Tomas Berdych (RCH), 3.390

10º - Dominic Thiem (AUT), 3.295

11º - Marin Cilic (CRO), 2.885

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.875

13º - David Ferrer (ESP), 2.660

14º - David Goffin (BEL), 2.485

15º - Nick Kyrgios (AUS), 2.140

16º - Roberto Bautista (ESP), 1.950

17º - Richard Gasquet (FRA), 1.880

18º - Lucas Pouille (FRA), 1.831

19º - Pablo Cuevas(URU), 1.745

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.705

79º - Thomaz Bellucci (BRA), 680

101º - Thiago Monteiro (BRA), 608

111º - Rogério Dutra Silva (BRA), 557

125º - João Souza (BRA), 509

192º - Guilherme Clezar (BRA), 295