Wawrinka sofre, mas estreia com vitória em Gstaad O suíço Stanislas Wawrinka tinha todo o favoritismo ao seu lado diante de Daniel Gimeno-Traver, na sua estreia pelo Torneio de Gstaad, na Suíça. Cabeça de chave número 2 e com a torcida ao seu lado, o tenista número 10 do mundo, no entanto, teve muito trabalho para vencer o espanhol, 62.º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4).