Wawrinka sua, mas passa por Cilic e pegará Nadal nas quartas em Xangai

Mesmo diante do potente saque do adversário, que encaixou nove aces, Wawrinka teve dificuldade mesmo foi na manutenção do serviço. Ao longo dos três sets, chegou a ser quebrado em duas oportunidades, mas respondeu com duas quebras a mais, uma no primeiro e outra no terceiro set, para arrancar para a vitória.

Com o resultado, Wawrinka ampliou a hegemonia diante de Cilic, chegando à nona vitória em 11 partidas entre eles. Há última vez que o croata levou a melhor sobre o suíço foi a cinco anos, no Aberto da Austrália de 2010.

Agora, Wawrinka terá outra difícil missão na luta por uma vaga nas semifinais do torneio chinês. Ele enfrentará o espanhol Rafael Nadal, cabeça de chave número 8, que eliminou o canadense Milos Raonic nesta quinta. Nos 14 confrontos já realizados entre eles, Nadal leva ampla vantagem, com 12 vitórias.

Quem também avançou nesta quinta foi o australiano Bernard Tomic, 20.º do mundo, que surpreendeu o cabeça de chave número 11 Richard Gasquet. Tomic levou a melhor sobre o francês em três sets, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 6/4, e agora terá pela frente o número 1 do mundo e grande favorito, Novak Djokovic.

Outro que não terá vida fácil nas quartas de final em Xangai é Tomas Berdych. O checo, quinto cabeça de chave, até passou tranquilamente nesta quinta pelo francês Gilles Simon, número 14 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Agora, no entanto, duelará com o britânico Andy Murray, número 2 do mundo, que eliminou o norte-americano John Isner.