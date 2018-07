Wawrinka supera esloveno e conquista terceiro título na Índia

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Chennai, o suíço Stan Wawrinka espantou a zebra e defendeu o seu título do ATP 250 indiano. Neste domingo, 11, na decisão, o número 4 do mundo derrotou o esloveno Aljaz Bedene, que veio do qualifying e está apenas em 156º lugar no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 9 minutos.

Na sétima participação seguida no Torneio de Chennai, Wawrinka conquistou o seu terceiro título - os outros foram em 2011 e em 2014. E agora o suíço espera repetir o roteiro do ano passado, quando também foi campeão na Índia e posteriormente faturou o título do Aberto da Austrália, que começará a ser disputado em 19 de janeiro.

Bedene, a principal surpresa do Torneio de Chennai, foi o primeiro tenista vindo do qualifying a se classifcar para a disputa da final da competição, vencendo sete partidas seguidas até encarar Wawrinka. Na sua bela campanha, o esloveno venceu três espanhóis em sequência - Feliciano Lopez, Guillermo Garcia-Lopez e Roberto Bautista - para se garantir na final.

A decisão foi um tira-teima entre Wawrinka e Bedene, que haviam se enfrentado nas quartas de final das duas edições anteriores do Torneio de Chennai, com vitória do esloveno em 2013 e do suíço em 2014. E o número 4 do mundo voltou a se dar melhor neste domingo.

No primeiro set da decisão, Wawrinka não teve o seu serviço ameaçado por Bedene. O suíço teve dois break points e converteu um deles, no sexto game, para fazer 4/2. Assim, sem muita dificuldade fechou a parcial em 6/3.

O segundo set teve roteiro bem parecido, com Wawrinka conseguindo a única quebra de saque da parcial, dessa vez no sétimo game, fazendo em seguida 5/3. Depois, o suíço só precisou confirmar o seu saque mais uma vez para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0, assegurando a conquista do título do Torneio de Chennai.