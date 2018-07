Wawrinka supera Hanescu e é campeão em Casablanca

O suíço Stanislas Wawrinka deu poucas chances ao romeno Victor Hanescu, neste domingo, e conquistou o título do ATP de Casablanca, no Marrocos, ao vencer a decisão por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h17.

Com 25 anos, Wawrinka chegou ao seu segundo título de nível ATP na carreira. O primeiro foi conquistado em Umag, na Croácia, em 2006. A vitória deste domingo encerrou uma série de decepções em cinco finais disputadas pelo suíço nestes últimos quatro anos. Ele bateu na trave em Vienna, Stuttgart (ambos em 2007), Doha e Masters de Roma (2008) e em Chennai, neste ano.

O triunfo deste domingo poderá devolver o suíço para o top 20 do ranking da ATP. Atual número 23, ele poderá subir na lista e desbancar o alemão Tommy Haas, 20.º colocado. Já Hanescu, 43.º do ranking, perdeu a chance de chegar ao seu segundo título da ATP.

Wawrinka dominou a decisão desde o início. Embora tenha usado apenas 40% do seu primeiro serviço, o suíço só precisou salvar um break point no primeiro set, e ainda impôs duas quebras ao romeno.

A segunda parcial foi mais equilibrada, com melhor aproveitamento do saque pelos dois tenistas. Hanescu chegou a faturar uma quebra, em quatro chances, voltou a perder o saque por duas vezes e não conseguiu evitar o triunfo do suíço.