Wawrinka supera Nadal e é campeão do Aberto da Austrália

MELBOURNE - O suíço Stanislas Wawrinka conquistou neste domingo o título do Aberto da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne. Na decisão, o número oito do mundo derrotou o espanhol Rafael Nadal, líder do ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 3/6 e 6/3, em 2 horas e 21 minutos, na partida realizada na Rod Laver Arena.

O título conquistado neste domingo é o principal da carreira de Wawrinka, que nunca havia vencido um dos quatro principais torneios do tênis. O suíço vinha de 12 derrotas consecutivas para Nadal, mas conseguiu a sua primeira vitória diante do adversário com uma atuação inspirada e também se aproveitando da lesão nas costas do espanhol. Assim, garantiu a conquista do título da chave masculina do Aberto da Austrália.

A vitória de Wawrinka na sua primeira final de um torneio do Grand Slam também frustrou a tentativa de Nadal de conquistar pela 14ª vez um dos quatro principais torneios do tênis, o que igualaria a marca do norte-americano Pete Sampras, segundo maior vencedor da história, atrás apenas do suíço Roger Federer, com 17.

Assim, Wawrinka coroou uma campanha impecável em Melbourne, que incluiu uma emocionante vitória sobre o sérvio Novak Djokovic, que buscava o tetracampeonato do Aberto da Austrália, nas quartas de final, em partida definida em cinco sets. Depois, nas semifinais, o suíço superou o checo Tomas Berdych, se garantindo na decisão deste domingo, em que bateu Nadal.

O JOGO

Campeão do Aberto da Austrália, Wawrinka teve números superiores a Nadal na decisão deste domingo. O suíço terminou a partida deste domingo com 53 winners e 49 erros não-forçados contra as 19 bolas vencedoras e os 32 equívocos do adversário. Além disso, converteu cinco de 15 break points e salvou quatro de seis.

Após um início equilibrado de partida, Wawrinka conseguiu uma quebra de serviço no quarto game e depois abriu 4/1. No nono game, o suíço chegou a estar perdendo por 0/40, mas reagiu, conseguiu confirmar o seu serviço e fez 6/3, vencendo o primeiro set da final do Aberto da Austrália com 13 winners e seis erros não-forçados contra os sete equívocos e seis bolas vencedoras do espanhol.

Embalado, Wawrinka quebrou o saque de Nadal logo no primeiro game da segunda parcial e fez 2/0. Com dores nas costas, o espanhol solicitou e recebeu um longo atendimento médico após o terceiro game, o que irritou o número 8 do mundo. O suíço, então, se aproveitou da dificuldade do adversário para se movimentar em quadra e conseguiu nova quebra de serviço no quinto game, abrindo 5/1 em seguida. Assim, com facilidade, venceu o set por 6/2, concluindo a parcial com um ace, assim como havia acontecido na primeira.

No terceiro set, Nadal reagiu e logo abriu 3/0, com uma quebra de saque no segundo game. Agressivo, o espanhol conseguiu salvar o seu saque em duas oportunidades e fechou a parcial em 6/3, provocando a realização do quarto set, o que chegou a surpreender por causa da sua lesão nas costas.

Wawrinka, porém, voltou a jogar bem no quarto set e conseguiu uma quebra de saque no sexto game, abrindo 4/2. No entanto, em seguida, cometeu muitos erros e cedeu o seu serviço para Nadal. Mas não passou de um susto para o suíço que retomou o controle da partida, obteve nova quebra, no oitavo game, e dessa vez confirmou o seu saque, fechando a parcial, o game e a final do Aberto da Austrália com um golpe de direita.