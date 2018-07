Wawrinka vence checo em estreia e vai às oitavas em Genebra

Com a força da torcida da casa, o suíço Stan Wawrinka estreou com vitória no Torneio de Genebra nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1, ele teve dificuldade, mas confirmou o favoritismo diante do checo Lukas Rosol ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 1h36min de jogo.

Número 9 do mundo, Wawrinka teve mais dificuldade que o esperado diante do 40.º do ranking, mas avançou com uma quebra no primeiro e outra no terceiro set. Nas quartas de final, o suíço terá pela frente o argentino Federico Delbonis, que derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Quem também avançou nesta quarta foi o espanhol Pablo Andujar, cabeça de chave número 3, que eliminou o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 7/6 (7/2) e 6/2. Agora, ele enfrentará o português João Sousa.

O brasileiro Thomaz Bellucci, que conheceria nesta quarta seu adversário, terá que esperar. Isso porque o confronto entre o alemão Benjamin Becker, quarto cabeça de chave, e o espanhol Albert Ramos-Vinolas foi suspenso no segundo set por conta da chuva. Vinolas vencia por 1 set a 0, mas Becker levava a melhor na segunda parcial por 2 a 1.

NICE

No Torneio de Nice, na França, o cabeça de chave número 1, Gilles Simon, desistiu antes da estreia por conta de um problema físico. O francês, então, foi substituído por seu compatriota Quentin Halys, que caiu logo de cara ao perder para o australiano James Duckworth por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/6 (7/5).

Quem também desistiu da competição foi o australiano Nick Kyrgios. O cabeça de chave número 6 até foi para a quadra, mas perdia o primeiro set para o austríaco Dominic Thiem por 4 a 3 quando precisou abandonar, também lesionado. Agora, Thiem enfrentará o terceiro favorito da competição, o letão Ernests Gulbis.

Nas duplas, o brasileiro André Sá caiu nas quartas de final. Ao lado do australiano Chris Guccione, ele perdeu para os argentinos Guillermo Duran e Máximo González por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/4.