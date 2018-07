Wawrinka vence e vai à semifinal de torneio holandês

Cabeça de chave número 2 do ATP 250 realizado em quadras de gramas e preparatório para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, Wawrinka defende a condição de maior favorito ao título depois da inesperada eliminação do espanhol David Ferrer logo na estreia. E agora, no jogo que valerá uma vaga na decisão, o atual décimo colocado do ranking mundial terá pela frente o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que nas quartas de final passou pelo checo Jan Hernych com parciais de 6/4 e 6/1.

Algoz de Ferrer no torneio holandês, o belga Xavier Malisse também se garantiu na semifinal nesta quinta ao derrotar o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Desta forma, ele se credenciou para encarar na próxima fase o francês Nicolas Mahut, que superou o russo Evgeny Donskoy por 6/3 e 7/6 (7/1).

FEMININO - As semifinais da chave feminina do Torneio de Hertogenbosch também foram definidas neste dia de confrontos. Depois da eliminação já na segunda rodada da italiana Roberta Vinci, primeira cabeça de chave, nesta quinta foi a vez de a segunda pré-classificada, a eslovaca Dominika Cibulkova, dar adeus à competição.

A tenista da Eslováquia caiu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, diante da espanhola Garbine Muguruza, que avançou à semifinal e terá pela frente agora a belga Kirsten Flipkens, responsável pela eliminação da polonesa Urszula Radwanska, também com um duplo 6/4.

Já a outra semifinal em Hertogenbosch irá reunir a espanhola Carla Suarez Navarro, terceira cabeça de chave, contra a romena Simona Halep. A primeira delas seguiu em frente no torneio ao bater a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/4. A jogadora da Romênia arrasou a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/3 e 6/1.