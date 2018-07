Wawrinka vence e vai às quartas de final na Holanda

Cabeça de chave número 2 do ATP holandês realizado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, Wawrinka se tornou o maior candidato ao título após a surpreendente eliminação do espanhol David Ferrer diante do belga Xavier Malisse, na última terça, já na estreia.

Agora, em jogo que valerá uma vaga na semifinal, Wawrinka enfrentará o francês Jeremy Chardy, quinto cabeça de chave, que nesta quarta-feira superou o romeno Marius Copil por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Na última terça, o tenista da Romênia foi responsável pela eliminação do brasileiro Rogério Dutra Silva.

Já Malisse, algoz de Ferrer na estreia, também se garantiu nas quartas de final neste dia de confrontos ao derrotar o taiwanês Yen-Hsun Lu por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/1 e 6/4. O seu próximo rival será o espanhol Roberto Bautista Agut, que nesta segunda rodada bateu o argentino Carlos Berlocq por 6/2 e 6/3.

O russo Evgeny Donskoy, outro tenista que surpreendeu na estreia ao eliminar o norte-americano John Isner, terceiro cabeça de chave, também avançou às quartas de final. Desta vez ele passou pelo holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/5, e se credenciou para pegar o francês Nicolas Mahut, que nesta quarta venceu o russo Andrey Kuznetsov por 6/2 e 6/4.

O outro duelo das quartas de final irá reunir o checo Jan Hernych e o espanhol Guillermo Garcia-Lopez. O primeiro deles seguiu em frente em Hertogenbosch ao bater o francês Michael Llodra por 2 sets a 1, com 6/7 (5/7), 6/4 e 7/5. Já o tenista da Espanha eliminou o alemão Daniel Brands com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2.