Wawrinka triunfa e zebra só derruba Muguruza na rodada

A zebra passou longe da chave masculina de simples do Aberto da Austrália neste sábado, se concentrando no feminino. Entre os homens, todos os favoritos venceram suas partidas, avançando às oitavas de final. Na lista de classificados estão Andy Murray, Stan Wawrinka e David Ferrer. Já no feminino a espanhola Garbiñe Muguruza, terceira cabeça de chave, ficou pelo caminho.

Wawrinka, quarto favorito entre os homens, precisou de apenas três sets para superar o checo Lukas Rosol, com parciais de 6/2, 6/3 e 7/6 (7/3). Nas oitavas de final, o suíço enfrenta o canadense Milos Raonic, 13.º cabeça de chave, que também passou fácil pelo sérvio Viktor Troicki, por 3 a 0 (6/2, 6/3 e 6/4).

Número 2 do mundo, Andy Murray eliminou o português João Sousa por 3 a 1 (6/2, 3/6, 6/2 e 6/2), alcançando as oitavas de final em Melbourne pelo oitavo ano seguido. Desde o US Open de 2010 ele não deixa de jogar as oitavas de um Grand Slam. O adversário do britânico será o australiano Bernard Tomic, que fechou o dia na quadra central vencendo o compatriota John Millman por 3 sets a 0 (6/4, 7/6 (7/4) e 6/2).

Quem passar do confronto entre Murray x Tomic vai enfrentar um adversário de respeito: David Ferrer ou John Isner. O americano, 10.º cabeça de chave, avançou às oitavas ao vencer o espanhol Feliciano Lopez (18.º) por 3 sets a 1. Já Ferrer, oitavo favorito, passou em sets diretos pelo norte-americano Steve Johnson.

Na outra chave, o francês Gael Monfils (23.º) ganhou do compatriota Stephane Robert e agora vai pegar o russo Andrey Kuznetsov, que eliminou o israelense Dudi Sela. De Monfils x Kuznetsov sai o adversário de Raonic ou Wawrinka.

FEMININO

Vice-campeã de Wimbledon no ano passado, Muguruza foi surpreendida pela checa Barbora Strycova, 48.ª do mundo, logo no primeiro jogo do dia em Melbourne. A espanhola não deu trabalho e perdeu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Strycova será a próxima adversária da bielo-russa Victoria Azarenka, que começou bem o ano, faturando o título em Brisbane, e neste sábado fez um duplo 6/1 na japonesa Naomi Osaka, apenas a 127.ª do ranking mundial.

A alemã Angelique Kerber, sétima cabeça de chave, também confirmou o favoritismo para eliminar a norte-americana Madison Brengle por 2 a 0 (6/1 e 6/3), avançando para pegar a compatriota Annika Beck nas oitavas. Beck, aliás, se classificou ao ganhar de outra alemã, Laura Siegemund.

Na outra chave, a checa Karolina Pliskova, nona cabeça de chave, foi superada pela russa Ekaterina Makarova (21.ª) em dois sets rápido, com parciais de 6/3 e 6/2. A próxima adversária de Makarova será a britânica Johanna Konta, que fez duplo 6/2 em Denisa Allertova, da República Checa.

Em jogo paralisado para atendimento ao seu técnico, que passou mal nas tribunas, a sérvia Ana Ivanovic (20.ª) levou a virada de Madison Keys (15.ª). A norte-americana agora encara a chinesa Shuai Zhang, apenas a 133.ª do mundo, que passou pela também americana Varvara Lepchenko.