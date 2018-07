Wawrinka vence italiano na estreia em Estocolmo

O suíço Stanislas Wawrinka, 21.º do ranking mundial, confirmou o favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Estocolmo, na Suécia. Quinto cabeça de chave, ele superou nesta segunda-feira o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Seu próximo adversário sai do confronto entre o holandês Robin Haase e o sueco Filip Prpic.

Ainda nesta segunda-feira, o tenista local Michael Ryderstedt superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. O oitavo favorito Feliciano Lopez, que estreia contra o alemão Florian Mayer, pode ser o seu próximo adversário.

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci, 27.º do ranking mundial, também está na chave principal em Estocolmo. Sua estreia será na terça-feira contra o norte-americano James Blake, adversário que Bellucci já derrotou em março deste ano.