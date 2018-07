Wawrinka vence Kuznetsov e encara algoz de Nishikori na final em Genebra

O suíço Stan Wawrinka fez a festa da torcida local nesta sexta-feira ao superar o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), e se garantir na decisão do Torneio de Genebra, ATP 250 disputado em quadras de saibro.

Principal favorito e terceiro do ranking da ATP, Wawrinka teve um duelo difícil e precisou salvar seis chances de quebra. Destaque para seu desempenho no saque e os nove aces obtidos ao longo do duelo. Já Kuznetsov, 85 do mundo e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada do evento suíço, vacilou nos pontos decisivos e acabou eliminado.

O adversário do suíço na final será o alemão Mischa Zverev, 33º do ranking, que surpreendeu também nesta sexta-feira o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave e nono do mundo. A boa vitória de Zverev foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Os dois tenistas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Derrotado na final do Masters 1000 de Indian Wells nesta temporada, Wawrinka tenta obter seu primeiro título no ano e ganhar ainda mais embalo para Roland Garros, em que estreará contra o eslovaco Jozef Kovalik, número 152 do mundo.

LYON

Em duelo muito disputado, válido pela semifinal do Torneio de Lyon, o checo Tomas Berdych (terceiro favorito e 14º do mundo) levou a melhor sobre o canadense Milos Raonic (principal cabeça de chave e sexto do ranking) e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2).

Seu adversário na decisão será o francês Jo-Wilfried Tsonga, segundo cabeça de chave, que derrotou o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.