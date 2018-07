Wawrinka vence luxemburguês e avança à semifinal do Torneio de Chennai O suíço Stan Wawrinka, quarto colocado do ranking da ATP, garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Chennai, na Índia, nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 1, ele confirmou o favoritismo e derrotou o luxemburguês Gilles Müller por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1h25min de partida.