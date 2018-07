Wawrinka vence Mischa Zverev de virada e conquista Torneio de Genebra

Cabeça de chave número 1, o suíço Stan Wawrinka manteve o favoritismo e conquistou neste sábado o Torneio de Genebra, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Na decisão, ele derrotou o alemão Mischa Zverev, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Foi a primeira conquista na temporada do atual número 3 do ranking, mas a 16ª da carreira. Na final, ele bateu um adversário que veio do qualifying e que eliminou na semifinal o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave e atual nono do ranking.

Zverev nasceu na Rússia, mas se naturalizou alemão. Tem 29 anos, está em 33º do mundo e ainda busca o primeiro título em um torneio ATP. Ele é irmão mais velho de Alexander Zverev, que está em décimo no ranking, e é uma das principais revelações da atual temporada. Alexander faturou três troféus neste ano (Roma, Munique e Montpellier) e um em 2016 (St. Petersburg).

Na tentativa de erguer pela primeira vez um troféu, Zverev começou melhor a partida. Com o estilo de jogo de saque e voleio, não deu chances para Wawrinka e fechou o primeiro set em 6/4. O suíço também levou um susto logo no início do segundo set.

Começou perdendo o primeiro game por 0/40. No entanto, manteve a calma, confirmou o serviço e forçou a quebra do adversário em seguida. Zverev ainda salvou dois set points com a partida em 5/2, mas Wawrinka confirmou o saque na sequência e fechou em 6/3.

No momento decisivo, o suíço fez valer sua experiência, colocou pressão nos saques do adversário, conseguiu logo a quebra e não teve trabalho para fechar o jogo. A conquista embala Wawrinka para a estreia em Roland Garros.

O número três do ranking tentará o bicampeonato no Grand Slam francês. A outra conquista veio em 2015. Seu primeiro adversário desta vez será o eslovaco Jozef Kovalik, número 152 do mundo. Zverev estreia em Roland Garros contra o italiano Stefano Napolitano, 122 do mundo.

LYON

O francês Jo-Wilfried Tsonga derrotou o checo Tomas Berdych neste sábado por 7/6 (7/2) e 7/5 e conquistou o Torneio de Lyon. Foi seu primeiro troféu da carreira no saibro e também a confirmação do ótimo momento da carreira.

Tsonga já havia vencido dois torneios neste ano - em Marselha e Roterdã. O francês, que já chegou a ser top 5, ocupa atualmente o 13º lugar no ranking e coleciona 15 títulos no total.

Agora, ele deve subir para oitavo do ranking. Berdych aparece em 14º. Ambos se preparam para a disputa de Roland Garros. O checo estreia contra o alemão Jan-Lennard Stuff, enquanto Tsonga encara o argentino Renzo Olivo.