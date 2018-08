Wawrinka volta a decepcionar e perde na estreia em Washington

Stan Wawrinka segue sem lembrar em 2018 o nível de atuação que lhe rendeu três títulos de Grand Slam. Nesta terça-feira, o suíço foi eliminado no seu jogo de estreia no Torneio de Washington ao perder para o norte-americano Donald Young por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3).

Este foi o primeiro jogo de Wawrinka desde que se despediu de Wimbledon na segunda rodada e o levou a agora acumular seis vitórias e 11 derrotas nesta temporada, sofrendo para jogar em alto nível após passar por duas operações no joelho esquerdo. A única outra participação do suíço no evento em Washington preparatório ao US Open foi em 2010, quando ele também perdeu na estreia.

Wawrinka e Young, o 234º colocado no ranking da ATP e que somava apenas duas vitórias em 12 duelos em 2018 antes do duelo com o suíço, estava previsto para ser realizado na segunda-feira. Mas a chuva e o atraso na programação os levaram a entrar em quadra para o aquecimento apenas à 1 hora local. E a chuva acabou impedindo a realização do duelo.

Nesta terça, então, o ex-número 3 do mundo e atual 198º colocado no ranking, perdeu o seu saque logo mo primeiro game do set inicial, sendo batido por 6/4. Na segunda parcial, ele aproveitou vários erros de Young para reagir após estar perdendo por 5/3, forçando a realização do tie-break, quando voltou a ser batido. Agora, então, Young terá pela frente o japonês Kei Nishikori.

A programação nesta terça-feira em Washington foi mais uma vez afetada pela chuva. E nos jogos já concluídos, os norte-americanos Jared Donaldson e Denis Kudla, o russo Daniil Medvedev e os australianos James Duckworth e Alex De Minaur, além do cipriota Marcos Baghdatis avançaram pela primeira rodada do ATP 500 realizado em quadras duras.