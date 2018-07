Wickmayer avança às semifinais do Torneio de Hobart A belga Yanina Wickmayer, número 29 do mundo, está classificada para as semifinais do Torneio de Hobart, na Austrália. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 1 avançou com tranquilidade ao derrotar a romena Simona Halep, 57ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 57 minutos.